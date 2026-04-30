Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении пошлин для мигрантов

30.04.2026 | 15:47
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Об этом заявил председатель парламента Вячеслав Володин. Правительство предложило увеличить пошлины за прием в гражданство – в 12 раз, за разрешение на временное проживание – в 8 раз, за вид на жительство – в 5 раз. Увеличат и другие сборы. В Госдуме считают, что это усилит контроль в миграционной сфере. По данным МВД, за первый квартал число преступлений среди мигрантов заметно снизилось: общая доля упала почти на 40 процентов, количество тяжких – на 44 процента, а наркотических – почти на две трети. В ведомстве связывают положительную динамику с усилением контроля и повышением ответственности за нарушение законов. Напомню, что с 2024-го Госдума приняла 22 закона в этой сфере, еще несколько инициатив на рассмотрении.
