В республике развивают кадровый потенциал через программу «Герои КБР»

В Кабардино-Балкарии продолжается реализация программы «Герои КБР». Это инициатива руководителя региона Казбека Кокова, которую реализуют администрация Главы и Корпоративный университет «Эльбрус». Проект направлен на развитие кадрового потенциала региона.
Участники и ветераны СВО совмещают теорию с практикой, обмениваются опытом и совершенствуют управленческие навыки.Таким образом ветераны спецоперации получают возможность развиваться профессионально в самых разных сферах, в том числе в предпринимательской.
В частности, в рамках программы «СВОй бизнес» участники прошли четырехдневной образовательный интенсив и уже делятся впечатлениями. Один из них – Ибрагим Гилиев.
Напомним, региональная образовательная программа – это продолжение президентской инициативы «Время героев». Основная ее цель – помочь участникам специальной военной операции вернуться к гражданской жизни. Благодаря проекту ветераны СВО могут активнее включиться в процесс развития родной республики.
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