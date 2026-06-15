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В республике развивают кадровый потенциал через программу «Герои КБР»

В республике развивают кадровый потенциал через программу «Герои КБР»

15.06.2026 | 13:00
В Кабардино-Балкарии продолжается реализация программы «Герои КБР». Это инициатива руководителя региона Казбека Кокова, которую реализуют администрация Главы и Корпоративный университет «Эльбрус». Проект направлен на развитие кадрового потенциала региона. Участники и ветераны СВО совмещают теорию с практикой, обмениваются опытом и совершенствуют управленческие навыки.Таким образом ветераны спецоперации получают возможность развиваться профессионально в самых разных сферах, в том числе в предпринимательской. В частности, в рамках программы «СВОй бизнес» участники прошли четырехдневной образовательный интенсив и уже делятся впечатлениями. Один из них – Ибрагим Гилиев. Напомним, региональная образовательная программа – это продолжение президентской инициативы «Время героев». Основная ее цель – помочь участникам специальной военной операции вернуться к гражданской жизни. Благодаря проекту ветераны СВО могут активнее включиться в процесс развития родной республики.   https://t.me/vestikbr
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