home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике завершился международный кинофестиваль “Кабардино-Балкария-100”

В Нальчике завершился международный кинофестиваль “Кабардино-Балкария-100”

14.06.2022 | 16:53
Длился он пять дней. Посвятили форум вековому юбилею республики. Церемония закрытия состоялась в Музыкальном театре. Здесь собрались ценители киноискусства из числа горожан и гостей столицы республики. Полный зал встречал популярных актеров. Со сцены они признавались в любви к республике, пели и читали стихи… Напомним, что на кинофестивале зрители смогли посмотреть фильмы, уже ставшие лауреатами российских и международных форумов. Также в программе были творческие встречи с артистами. Добавим, что “Кабардино-Балкария-100” прошел в Нальчике уже во второй раз.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных