В Нальчике завершился международный кинофестиваль “Кабардино-Балкария-100”

Длился он пять дней. Посвятили форум вековому юбилею республики. Церемония закрытия состоялась в Музыкальном театре. Здесь собрались ценители киноискусства из числа горожан и гостей столицы республики. Полный зал встречал популярных актеров. Со сцены они признавались в любви к республике, пели и читали стихи… Напомним, что на кинофестивале зрители смогли посмотреть фильмы, уже ставшие лауреатами российских и международных форумов. Также в программе были творческие встречи с артистами. Добавим, что “Кабардино-Балкария-100” прошел в Нальчике уже во второй раз.