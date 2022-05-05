home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике прошел фестиваль-конкурс народной музыки «Молодежь. Искусство. Созидание»

В Нальчике прошел фестиваль-конкурс народной музыки «Молодежь. Искусство. Созидание»

05.05.2022 | 15:46
«Молодежь. Искусство. Созидание» - так называется фестиваль-конкурс народной музыки, который прошел в Нальчике вот уже седьмой раз. Колледж культуры и искусств собрал три сотни студентов средних специальных учебных заведений из разных городов и стран. К слову, в этом году фестиваль стал международным: участники прибыли в том числе из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и даже Китая. Всех тех, кто представляет «Молодежь. Искусство. Созидание», приветствовал вице-спикер республиканского парламента Мурат Карданов. В фестивале-конкурсе участвовали крупные ансамбли народных инструментов, а также солисты и небольшие коллективы. Были в программе мастер-классы и выступления профессиональных музыкантов, работающих в этническом стиле.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных