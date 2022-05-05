В Нальчике прошел фестиваль-конкурс народной музыки «Молодежь. Искусство. Созидание»

«Молодежь. Искусство. Созидание» - так называется фестиваль-конкурс народной музыки, который прошел в Нальчике вот уже седьмой раз. Колледж культуры и искусств собрал три сотни студентов средних специальных учебных заведений из разных городов и стран. К слову, в этом году фестиваль стал международным: участники прибыли в том числе из Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и даже Китая. Всех тех, кто представляет «Молодежь. Искусство. Созидание», приветствовал вице-спикер республиканского парламента Мурат Карданов. В фестивале-конкурсе участвовали крупные ансамбли народных инструментов, а также солисты и небольшие коллективы. Были в программе мастер-классы и выступления профессиональных музыкантов, работающих в этническом стиле.