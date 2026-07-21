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В Нальчике продолжается диспансеризация населения

В Нальчике продолжается диспансеризация населения

21.07.2026 | 13:00
Не ждать появления симптомов, а выявлять заболевания как можно раньше. Такой принцип сегодня лежит в основе диспансеризации. В городской поликлинике №1 Нальчика обследование проходят жители разных возрастов от профилактического осмотра до углубленной диагностики. Методики диспансеризации расписаны для каждой возрастной группы. Объединяет их одно: выявить факторы риска и предотвратить развитие болезни… Для этого сначала нужно пройти консультацию специалистов, после лабораторные исследования. При необходимости пациента направят на диагностику и дополнительные обследования. Пристальное внимание – не только людям с хроническими заболеваниями, но и тем, кто считает себя здоровым. Современное оборудование помогает максимально полно обследовать человека. В первой городской поликлинике Нальчика действуют кабинеты функциональной диагностики, маммографии, флюорографии, Центр здоровья. Благодаря всем этим технологиям в республике у жителей стали в разы чаще выявлять болезни на ранних стадиях. Оснащать поликлиники и амбулатории продолжают и сегодня: по программе развития первичного звена здравоохранения. За последние несколько лет современное оборудование получили лечебные учреждения практически во всех населенных пунктах республики. Медицинские работники регулярно повышают квалификацию. При этом специалисты подчеркивают, о сохранении здоровья жители должны в первую очередь заботиться сами и не пропускать график диспансеризации. Врачи отмечают и еще одну тенденцию: приходить на профилактические осмотры чаще стали молодые люди. Причем не из-за болезни, а чтобы оценить текущее состояние здоровья. Диспансеризация – процедура бесплатная. Чтобы пройти ее человеку надо обратиться в ближайшую по месту жительства медицинскую организацию. Если люди сильно заняты, профосмотр им могут организовать и на рабочем месте, – для этого в республике действуют передвижные медицинские комплексы.   https://t.me/vestikbr
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