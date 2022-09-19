В Нальчике на площади Согласия состоялась ежегодная выставка цветов

Выставка цветов от флористов и ландшафтных дизайнеров из регионов Северного Кавказа и Москвы… В течение двух дней для жителей и гостей Нальчика были организованы различные мастер-классы по ландшафтному дизайну для взрослых и детей.
На несколько дней площадь Согласия буквально преобразилась. На радость любителям интересных фото и просто ценителей прекрасного. На выставке цветов в Нальчике – традиционные флористические композиции, эксклюзивные арт-объекты.
Тут же – работы народных умельцев. “Арт-Базар” мало кого оставил равнодушным. Здесь также не обошлось без элементов флористики.
Флористы представили композиции из живых цветов, различных видов деревьев и кустарников. Говорят, даже из засохших растений, не обязательно цветов, можно создать уникальное произведение полета мысли.
Галина Мурадова из Владикавказа – постоянная участница выставки цветов. Уже осень, потому привезла нальчанам яркие символы этого времени года.
Впервые праздник цветов в Нальчике провели в 2019-м. За 4 года выставка стала масштабнее, увеличилось число участников и арт-объектов. Начали проводить мастер-классы, лекции, воркшопы.
К некоторым фотозонам выстраивались очереди. Многочисленные цветы, как живые, так и искусственные притягивали взгляды. Флористы показали варианты невероятно красивого украшения свадебных авто. Они сделали цветочные “арт-объекты”, которыми можно обустроить территории рядом с кафе и местами досуга. Праздник осени, красивый, яркий и зрелищный, состоялся.
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