В Нальчике на площади Абхазии прошла акция по сдаче крови

«Сдать кровь и спасти жизнь»… В Нальчике на площади Абхазии организовали акцию, в ходе которой у каждого была возможность стать донором. Мобильная станция переливания работала с девяти до 16 часов. Эта машина, оснащенная по последнему слову техники. За рабочий день в штатном режиме здесь могут принять не одну сотню людей… В рамках акции приходили врачи, общественники, волонтеры. Участвовал и почетный донор России Чарим Далелов: кровь он сдает четырежды за год. В целом к медикам, работающим на площади Абхазии, обратились 220 жителей республики, из них подавляющее большинство – медики. Акцию организовало региональное министерство здравоохранения в честь Национального дня донора, который в России отмечают 20 апреля. Добавлю, что желающих внести свой вклад в спасение жизней ждут и в другие дни. На Станцию переливания крови в Нальчике можно прийти по будням с восьми утра и до часа дня.