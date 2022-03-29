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В Нацмузее КБР проходит фотовыставка «Птицы особо охраняемых природных территорий России»

В Нацмузее КБР проходит фотовыставка «Птицы особо охраняемых природных территорий России»

29.03.2022 | 17:01
«Птицы особо охраняемых природных территорий России» - фотовыставка под таким названием проходит в Национальном музее. Создали экспозицию при содействии Кабардино-Балкарского госзаповедника и посвятили его 45-летию. Цель проведения фотовыставки – сформировать у широких слоев общества понимание роли особо охраняемых природных территорий в сохранении биологического разнообразия. Авторы снимков – профессиональные фотографы, работники надзорных служб и ведомств, путешественники, которым удалось запечатлеть уникальные кадры на территории 45 заповедников и национальных парков России. Посетители могут узнать интересные факты о краснокнижных птицах, например, о беркуте, дикуше, сапсане и других. Фотоэкспозиция послужит повышению у посетителей экологического самосознания и ответственности за сохранение окружающей среды, уверена сотрудник Национального музея Лариса Кантемирова. Здесь же можно узнать, какие виды занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарии и находятся на грани исчезновения, а какие, наоборот, увеличивают свою популяцию. Выставка «Птицы особо охраняемых природных территорий России» будет работать в Национальном музее до середины апреля. Посетители могут воспользоваться «Пушкинской картой».
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