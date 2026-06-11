В «МинводыЭКСПО» обсуждают будущее российского садоводства

В «МинводыЭКСПО» не просто обсуждают урожай этого года, а будущее российского садоводства. На одной площадке собрались представители власти, бизнеса, кредитных организаций, науки.
Основная деловая программа форума здесь начнется уже через полчаса. Ключевое событие – это Всероссийское совещание по развитию садоводства и питомниководства. Участвовать в нем будет и делегация из Кабардино-Балкарии.
С минуту на минуту ожидается приезд Главы региона Казбека Кокова. В центре внимания – вопросы продовольственной безопасности и развития отрасли, повышение рентабельности садоводства.
Отмечено, что Кабардино-Балкария сегодня входит в число ведущих садоводческих регионов страны, и республика готова делиться опытом. Это подтверждает и выставка, которую привезли на Форум. Здесь представлены современные технологии и методы возделывания земель, техника, посадочный материал и продукция переработки. Одновременно работает и гастрономическая площадка.
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