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В «МинводыЭКСПО» обсуждают будущее российского садоводства

В «МинводыЭКСПО» обсуждают будущее российского садоводства

11.06.2026 | 12:20
В «МинводыЭКСПО» не просто обсуждают урожай этого года, а будущее российского садоводства. На одной площадке собрались представители власти, бизнеса, кредитных организаций, науки. Основная деловая программа форума здесь начнется уже через полчаса. Ключевое событие – это Всероссийское совещание по развитию садоводства и питомниководства. Участвовать в нем будет и делегация из Кабардино-Балкарии. С минуту на минуту ожидается приезд Главы региона Казбека Кокова. В центре внимания – вопросы продовольственной безопасности и развития отрасли, повышение рентабельности садоводства. Отмечено, что Кабардино-Балкария сегодня входит в число ведущих садоводческих регионов страны, и республика готова делиться опытом. Это подтверждает и выставка, которую привезли на Форум. Здесь представлены современные технологии и методы возделывания земель, техника, посадочный материал и продукция переработки. Одновременно работает и гастрономическая площадка.   https://t.me/vestikbr
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