В Майском завершили капитальный ремонт детской поликлиники

Педиатрическое отделение Центральной райбольницы не видело ремонта больше трех десятилетий. В прошлом году поликлинику включили в программу модернизации первичного звена здравоохранения. В результате строители обновили все системы жизнеобеспечения и помещения. Теперь здесь все организовано по принципу бережливой поликлиники: открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже. И самое удивительное, чего нет в других детских поликлиниках: здесь открыли парковку для 10 детских колясок. На капремонт из бюджета направили примерно пять миллионов рублей. Детская поликлиника Майского принимает 10 тысяч ребят не только из самого города, но также из ближайших сел и хуторов. Всего примерно 150 посещений в смену. Родители более чем рады такому обновлению. Ту самую комфортность обеспечивает сбережение ресурсов, времени и сил всех участников процесса. Внедрена новая логика распределения посетителей. К примеру, детей с симптомами ОРВИ принимают отдельно – в фильтр-кабинете. По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Кабардино-Балкарии завершается капитальный ремонт в 13 медорганизациях. Также возвели несколько амбулаторий. И одновременно создают пристройки к действующим учреждениям.