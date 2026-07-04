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В КБР стартует Всероссийская неделя бесплатной правовой помощи

В КБР стартует Всероссийская неделя бесплатной правовой помощи

04.07.2026 | 09:20
Адвокаты Кабардино-Балкарии присоединятся ко Всероссийской неделе бесплатной правовой помощи. Она стартует в понедельник, шестого июля, и будет посвящена защите интересов семьи. Как сообщили в Федеральной палате адвокатов, акция проходит уже третий год подряд под эгидой минюста страны. Проект приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Бесплатные юридические приемы в течение недели развернут во всех регионах страны. На вопросы граждан ответят опытные юристы. Списки специалистов, дни встреч и контакты уже опубликовали на сайтах региональных адвокатских палат. В некоторых субъектах к делу подошли шире: помимо личных бесед, для граждан подготовили лекции и видеоуроки по семейному праву. К масштабной инициативе также подключатся нотариусы и социально ориентированные некоммерческие организации. Для максимального охвата в городах и районах откроют временные консультационные пункты. Профильные ведомства проведут личные приемы граждан и запустят прямые телефонные линии.   https://t.me/vestikbr
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