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В КБР прошли богослужения и крещенские купания

В КБР прошли богослужения и крещенские купания

19.01.2024 | 15:56
Настоятеля храма пригласили в санаторий, чтобы, согласно канонам, освятить в Крещение водоем. Здесь много отдыхающих из центральных регионов России, исповедующих православие. А праздник, который отмечают 19-го января, один из важнейших в церковной традиции. По преданию Иисус Христос был крещен в водах реки Иордан в возрасте 30 лет. Тем самым символически закончилась эра Ветхого Завета и началась эра Нового. А для верующих возможность погрузиться в освященную воду – это способ избавиться от прегрешений и обрести здоровье. После освящения водоема и окропления отдыхающие смогли окунуться в бассейн, следуя традиции, которой – почти две тысячи лет. Праздничные богослужения и церемонии освящения воды прошли сегодня во всех православных храмах республики.   https://t.me/vestikbr
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