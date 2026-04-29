Жителей и гостей Нальчика приглашают принять участие в фотоконкурсе «Мой город в кадре».

Цель творческого состязания – популяризировать культурное и природное наследие города и сформировать его позитивный образ через изобразительное искусство. За звание лучшего могут побороться граждане в возрасте от 14 до 35 лет. Представить свои работы участники могут в пяти номинациях, каждая из которых раскрывает особый взгляд на Нальчик: от исторических достопримечательностей до культурного многообразия и связи с Россией. Главный приз – фотоаппарат моментальной печати. Работы принимают до 3 мая. Более подробно о правилах участия и условиях конкурса можно узнать на сайте администрации Нальчика.