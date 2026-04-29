С 27 апреля в России заработала горячая линия по вопросам инфекций, передающихся через укус клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Акция продлится до 10 мая. Специалисты ведомства ответят на вопросы о защите от клещей, о действиях при укусе, о том, куда обращаться, если анализ клеща показал положительный результат на энцефалит, а также об основных признаках болезни. На горячей линии подскажут, где и как сделать прививку и по какому графику работают лаборатории. Номер телефона вы видите на экране, звонок бесплатный. 8 800 555 49 43 (единый консультационный центр, звонок бесплатный)