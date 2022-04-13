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В КБР приступили к капитальному ремонту 15-ти километров федеральной трассы «Кавказ»

В КБР приступили к капитальному ремонту 15-ти километров федеральной трассы «Кавказ»

13.04.2022 | 16:05
В Кабардино-Балкарии приступили к капитальному ремонту 15-ти километров федеральной трассы «Кавказ» от Аргудана до границы с Северной Осетией, а также одного из мостов через реку Лескен. Существующий двухполосный участок дороги не справляется с возросшим потоком машин. Потому его расширят до четырех полос. Посередине установят ограждения, чтобы автомобили не могли выехать на встречную. В Анзорее и Хатуее среду для пешеходов обещают сделать более комфортной: здесь создадут тротуары с перилами и автобусные остановки с комфортными зонами посадки. И к тому же установят светофоры... Капитальный ремонт правого моста через реку Лескен предполагает, что площадь дорожного полотна увеличат. Сооружение уже разобрали и расширили основания опор. На время восстановительных работ машины ездят по левому мосту, сообщает Управление федеральных автодорог «Кавказ».
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