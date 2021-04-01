В КБР поступило 2700 новых доз вакцины «Спутник-V»





По сообщению Минздрава КБР, в республику поступил очередной транш вакцины «Спутник-V» — 2700 новых доз. Всего с начала массовых прививок в Кабардино-Балкарию направили почти 29 тысяч доз. Первый этап вакцинации уже завершили свыше 18 с половиной тысяч жителей, из них 11 тысяч 500 получили второй компонент. Бесплатно пройти процедуру можно в одном из 50 медицинских пунктов. Для этого, как отмечают в Минздраве, необходимо записаться через портал госуслуг или в регистратуре поликлиники.