В КБР от коронавируса привиты около 10 тысяч человек

В Кабардино-Балкарии от коронавируса привили уже почти 10 тысяч жителей. Половину из них ревакцинировали. Таковы данные регионального Минздрава.

Иммунизация проходит во всех муниципалитетах. При поликлиниках открыты прививочные пункты. Всего их 50. В Эльбрусском районе, к примеру, граждан принимают без выходных. Для хранения вакцины здесь купили холодильные установки. Сами медики прошли обучение.

«Созданы мобильные бригады, которые выезжают на предприятия, на местах делают, и по селам. По району у нас создано 2 пункта – в поликлиническом отделении Тырныауза и в участковой больнице с. Кенделен. Также в Приэльбрусье население будет обслуживаться нами тоже. Будем выезжать на места, в участковые больницы поселка Эльбрус проводить вакцинацию», — сообщила заместителя главврача Айшат Тилова.

Особое внимание медработники уделяют пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, ведь для них заражение коронавирусом представляет повышенную угрозу… От ковида в Эльбрусском районе привиты уже свыше полутысячи человек. В Минздраве напоминают: остановить пандемию может так называемый «коллективный иммунитет». А чтобы он появился, следует провакцинировать минимум 60 процентов жителей региона.