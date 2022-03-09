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В Кабардино-Балкарии завершился чемпионат по шахматам среди женщин

В Кабардино-Балкарии завершился чемпионат по шахматам среди женщин

09.03.2022 | 15:57
Традиционный чемпионат республики по шахматам среди женщин завершен. Лучшей уже второй год подряд становится Людмила Гасиева. В восьми турах она набрала 6,5 очков. Столько же – у школьницы Малики Кабардиковой, но та уступила лидеру по дополнительным показателям и в итоге завоевала «серебро». На третьем месте трехкратная чемпионка республики Анжела Увижева. Ну а впереди – масштабный турнир «Белая ладья», который состоится в Нальчике с 18 по 20 марта. В профильной спортивной федерации заверяют, что он станет прекрасной площадкой, где юные шахматисты смогут раскрыть свои таланты.
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