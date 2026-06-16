В Кабардино-Балкарии пресечен факт неправомерного оборота средств платежей

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность руководителя ООО «Интер» Мовяна М.В., причастного к неправомерному обороту средств платежей.
Установлено, что указанный гражданин предоставил в Министерство финансов КБР фиктивное платежное поручение о переводе денежных средств. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере более 18 млн рублей. Решением Нальчикского городского суда КБР, вступившим в законную силу, Мовян М.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом.
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