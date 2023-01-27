В Кабардино-Балкарии осужден местный житель, причастный к экстремистской деятельности

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму сотрудниками УФСБ России по КБР пресечена преступная деятельность жителя республики, причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. По имеющимся данным, Кудаев С.А. разместил в одной из социальных сетей текстовые и иллюстрационные материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Решением Нальчикского городского суда КБР, вступившим в законную силу, Кудаев С.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, и приговорен к 2 годам лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-коммуникационных сетей, сроком на 1 год.