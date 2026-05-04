В Хабазе реконструируют водопроводные сети

04.05.2026 | 18:31
В настоящее время устанавливают колодцы и запорную арматуру….В Хабазе реконструируют водопроводные сети. Как рассказали в администрации Зольского района, два резервуара уже смонтировали, теперь предстоит произвести их обвязку – то есть обеспечить эффективную работу систем хранения и транспортировки жизненно важного ресурса. Перед этим специалисты завершили устройство траншеи. Перед тем, как укладывать трубы, их сварили. Протяженность сетей после корректировки проекта составляет 7 километров. На их восстановление направили 24 миллиона рублей. Работы ведут благодаря государственной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Это часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить реконструкцию объекта должны в августе этого года.
