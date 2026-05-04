Благодаря большому количеству парков, скверов и других благоустроенных зелёных зон - столица Кабардино-Балкарии по праву считается одним из самых зелёных городов. С 2019 по 2026 год в Нальчике высажено свыше 7 тысяч деревьев. Только в текущем году уже появилось почти 500 новых саженцев. На улице Кабардинской ясени, а также липы, остролистные и красные клёны, сосны, голубые ели. На проспекте Шогенцукова посадили каштановые деревья. А на Щорса - черёмуху, на других улицах города появились березы, крымские сосны, а в городском парке клены. Также планируется дополнительно высадить ещё 700 саженцев. Из них 500 разместят на улицах Кешокова, Московской, Матросова, Тлостанова и Кирова, ещё 200 лип украсят территорию парка.