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В Госдуме завершают рассмотрение соцгарантий для участников СВО

В Госдуме завершают рассмотрение соцгарантий для участников СВО

08.07.2026 | 13:20
Госдума завершает рассмотрение пакета законопроектов, расширяющих социальные гарантии для участников СВО и их семей. Часть решений депутаты приняли накануне, финальные документы обсуждают сегодня. В рамках этого пакета уже упростили получение соцподдержки и дополнительных дней отдыха для добровольцев, а также усилили гарантии обеспечения жильем семей бойцов. Сегодня в приоритете – избавление от бумажной волокиты. Новый закон позволит минобороны и Росгвардии оперативно получать данные из загсов в электронном виде. Это сократит сроки предоставления выплат как самим военнослужащим, так и гражданскому персоналу армии и членам их семей. Всего для обеспечения целей спецоперации с 2022-го в стране приняли уже свыше 170 федеральных законов.   https://t.me/vestikbr
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