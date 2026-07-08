В Госдуме завершают рассмотрение соцгарантий для участников СВО

Госдума завершает рассмотрение пакета законопроектов, расширяющих социальные гарантии для участников СВО и их семей. Часть решений депутаты приняли накануне, финальные документы обсуждают сегодня.
В рамках этого пакета уже упростили получение соцподдержки и дополнительных дней отдыха для добровольцев, а также усилили гарантии обеспечения жильем семей бойцов. Сегодня в приоритете – избавление от бумажной волокиты. Новый закон позволит минобороны и Росгвардии оперативно получать данные из загсов в электронном виде.
Это сократит сроки предоставления выплат как самим военнослужащим, так и гражданскому персоналу армии и членам их семей. Всего для обеспечения целей спецоперации с 2022-го в стране приняли уже свыше 170 федеральных законов.
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