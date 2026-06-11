В День России телебашня Нальчика засияет тематической подсветкой

12 июня в День России филиал РТРС «РТПЦ Кабардино-Балкарской Республики» в Нальчике включит тематическую подсветку на главной телебашне региона. Она окрасится в цвета российского триколора. На медиафасаде башни появятся флаг и герб России, динамические переливы, салют и надписи: «12 июня — День России», «С Днем России!». Праздничная подсветка будет работать с 20:00 до 00:00.
Световые представления начнутся с наступлением сумерек на башнях в Благовещенске, Братске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме, Кызыле, Магасе, Майкопе, Назрани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Черкесске, Ярославле и других городах. На Останкинской телебашне будет транслироваться ролик «С Днем России!», в котором российский триколор развевается над картой страны.
https://t.me/vestikbr