Уже заменили кровлю и установили новые окна… В городе Прохладном продолжают ремонт Дворца культуры. Работы начали в мае прошлого года. Восстанавливают объект благодаря национальному проекту «Семья». Здание двухэтажное, площадью около двух тысяч квадратных метров. Его возвели в 60-х годах, капитального ремонта не было с тех пор. До начала работ во Дворце культуры работали кружки хореографии, вокальные коллективы, шахматный клуб, кинотеатр. Сейчас старые конструкции демонтировали, прокладывают коммунальные сети. В зрительном зале заменят кресла и установят современное оборудование. Завершить работы планируют в ноябре следующего года. Подробнее о ходе ремонта смотрите в дневном выпуске «Вестей» в 11:30.