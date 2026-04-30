В универсальном спортивном комплексе Нальчика провели турнир по дзюдо: встретились команды Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечни. Соревнования посвятили памяти полковника полиции, командира специального отряда быстрого реагирования «Эльбрус» – Кадира Шогенова. Спортсмены 14-15 лет боролись в командных состязаниях. В каждой – по девять основных участников и пять запасных. Всего на татами вышли 11 команд. Идею турнира предложил сын Кадира Шогенова – Мухамед. Соревнования памяти героя проводят второй год подряд.