30.04.2026 | 08:30
Минэкономразвития Кабардино-Балкарии объявило о приеме заявок на субсидии для строительства технопарков, индустриальных и агропромышленных парков. Об этом сообщают в правительстве республики.   Средства пойдут по федеральному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Субсидии предназначены для малого и среднего бизнеса, чтобы обеспечить льготный доступ к производственным площадкам. Заявки принимают от управляющих компаний, зарегистрированных в регионе. Подробности о программе и документах – на официальном сайте регионального Минэкономразвития.
