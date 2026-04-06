Участники СВО осваивают управление: стартовал новый модуль программы «Герои КБР»

В республике стартовал 3-й очный модуль программы «Герои Кабардино-Балкарской Республики». Посвятят его региональному и муниципальному управлению.
В числе образовательных дисциплин: инвестиционная политика, экономическая модель развития территорий, государственные меры поддержки и инструменты создания благоприятных условий для жизни людей, развитие малого и среднего предпринимательства, социальная политика региона. В программе также реализация молодежной политики, темы здравоохранения, образования, антикоррупционного стандарта поведения.
В программу модуля включены выступления спикеров и лекторов Президентской академии РАНХиГС, представителей органов власти республики, а также участие федеральных и региональных тренеров. Программы «Герои Кабардино-Балкарской Республики» – это продолжение президентского проекта «Время Героев». Воплощают его в жизнь Администрация Главы КБР и Корпоративный университет «Эльбрус». Основная цель – помочь защитникам Отечества трудоустроиться в органы власти.
