Участники СВО осваивают управление: стартовал новый модуль программы «Герои КБР»

06.04.2026 | 09:00
В республике стартовал 3-й очный модуль программы «Герои Кабардино-Балкарской Республики». Посвятят его региональному и муниципальному управлению. В числе образовательных дисциплин: инвестиционная политика, экономическая модель развития территорий, государственные меры поддержки и инструменты создания благоприятных условий для жизни людей, развитие малого и среднего предпринимательства, социальная политика региона. В программе также реализация молодежной политики, темы здравоохранения, образования, антикоррупционного стандарта поведения. В программу модуля включены выступления спикеров и лекторов Президентской академии РАНХиГС, представителей органов власти республики, а также участие федеральных и региональных тренеров.  Программы «Герои Кабардино-Балкарской Республики» – это продолжение президентского проекта «Время Героев». Воплощают его в жизнь Администрация Главы КБР и Корпоративный университет «Эльбрус». Основная цель – помочь защитникам Отечества трудоустроиться в органы власти.   https://t.me/vestikbr  
