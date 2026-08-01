С 1 сентября в Кабардино‑Балкарии стартует цифровое заселение

С 1-го сентября в Кабардино-Балкарии на цифровое заселение перейдут 11 средств размещения с номерным фондом более 50 номеров. Об этом сегодня рассказали в профильном министерстве. Современные цифровые решения в сфере гостеприимства в регионе внедряют все активнее. Теперь пройти регистрацию в гостиницах можно без предъявления бумажного паспорта: достаточно открыть раздел «Цифровой ID» в приложении МАКС, сформировать QR-код и предъявить его администратору.
Необходимые сведения автоматически передаются в информационную систему гостиницы, санатория, базы отдыха и кемпинга через государственные цифровые сервисы. Это сокращает время регистрации, повышает качество обслуживания и делает процесс оформления максимально удобным как для гостей, так и для сотрудников гостиниц.
Для Кабардино-Балкарии, где туристический поток ежегодно растет, внедрение современных решений имеет особое значение. Напомним, с 1 сентября 2026 года все средства размещения с номерным фондом более 50 номеров обязаны предоставить гостям возможность цифрового заселения.
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