Парламент КБР подвел итоги работы комитета по развитию экономики и туризма

Главной темой стала оценка работы Комитета по экономической политике, инновациям, туризму и предпринимательству. Среди ключевых результатов – новый закон о развитии креативных индустрий и соглашения о сотрудничестве с Дагестаном и Ингушетией. Это лишь часть того, что сделано комитетом за последние два года.
Еще одной темой заседания стала экология. Депутаты обсудили поправки в закон об охране окружающей среды – теперь регионам необходимо утвердить собственный перечень опасных инвазивных растений.
Также в повестке – изменения в закон о квотировании рабочих мест для граждан, которым сложно найти работу, и поправки в сфере культуры и объектов культурного наследия. Все инициативы направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами. В завершение встречи депутаты приняли решение о созыве внеочередного заседания парламента.
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