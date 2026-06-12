Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Парламент КБР подвел итоги работы комитета по развитию экономики и туризма

Парламент КБР подвел итоги работы комитета по развитию экономики и туризма

12.06.2026 | 09:10
Главной темой стала оценка работы Комитета по экономической политике, инновациям, туризму и предпринимательству. Среди ключевых результатов – новый закон о развитии креативных индустрий и соглашения о сотрудничестве с Дагестаном и Ингушетией. Это лишь часть того, что сделано комитетом за последние два года. Еще одной темой заседания стала экология. Депутаты обсудили поправки в закон об охране окружающей среды – теперь регионам необходимо утвердить собственный перечень опасных инвазивных растений. Также в повестке – изменения в закон о квотировании рабочих мест для граждан, которым сложно найти работу, и поправки в сфере культуры и объектов культурного наследия. Все инициативы направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами. В завершение встречи депутаты приняли решение о созыве внеочередного заседания парламента.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных