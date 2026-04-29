Минпросвещения определило даты летних каникул для школьников.

29.04.2026 | 15:24
Минпросвещения определило даты летних каникул для школьников. В этом году они начнутся 27 мая и продлятся до 31 августа. Глава ведомства Сергей Кравцов сообщил: на каникулах для детей будут работать пришкольные лагеря и детские центры. Ребята смогут участвовать в соревнованиях, конкурсах и мастер-классах. Для выпускников каникулы начнутся позже – из-за экзаменов. Завершение учебного года для девятых и одиннадцатых классов совпадает с графиком ОГЭ и ЕГЭ. Министр Кулешов отметил: лето – важнейший период для восстановления сил. Однако даты каникул – рекомендательные: школы вправе корректировать график на местах.
