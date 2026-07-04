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Минкурортов КБР и факультет мировой политики МГУ подписали меморандум о сотрудничестве

Минкурортов КБР и факультет мировой политики МГУ подписали меморандум о сотрудничестве

04.07.2026 | 09:00
Фундаментальная наука и реальные задачи туристической отрасли теперь будут работать в связке. Минкурортов КБР и факультет мировой политики МГУ подписали меморандум о сотрудничестве. В планах - -стажировки студентов, лекции преподавателей и разработка образовательных программ. Соединить фундаментальную науку с реальными задачами туристического сектора. Такую цель ставят перед собой участники встречи в Нальчике. Министерство курортов и туризма республики официально закрепило партнерство с факультетом мировой политики МГУ. Соглашение направлено на международное продвижение региона и подготовку высококлассных специалистов для индустрии гостеприимства. Ведущий вуз страны разработает для республики профильные образовательные программы. Студентов будут обучать международным отношениям в туризме, культурной дипломатии, цифровому маркетингу и эффективному управлению туристическими потоками. Преподаватели Московского госуниверситета проведут лекции для сотрудников министерства и местных предпринимателей. В ответ эксперты из КБР поделятся со студентами-международниками реальным опытом управления курортами. По словам представителей вуза, подписанный меморандум – это только начало масштабной совместной работы. Помимо учебных программ, меморандум предусматривает совместные исследования, поддержку молодых ученых и выпуск научных трудов. Как отметили участники встречи, это партнерство долгосрочное — оно призвано укрепить туристический бренд Кабардино-Балкарии на международной арене. Документ подписали на пять лет с возможностью автоматического продления.   https://t.me/vestikbr
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