Массовая вакцинация от коронавируса в Кабардино-Балкарии набирает обороты


Как сообщают сегодня в региональном Минздраве, прививку от ковида получили в общей сложности почти 2800 человек.
Примерно 800 человек сделали прививку повторно, как того требует порядок иммунизации. Перед процедурой необходимо записаться к терапевту. Он оценит состояние здоровья пациента, проведет первичный осмотр, обследование и опрос. Если все в норме, отправит на укол. Специальные медицинские пункты открыты во всех городах и районах республики. В Черекском районе он находится при муниципальной поликлинике.
В прививочном пункте сообщили, что уже прошли вакцинацию около 20-ти жителей Черекского района.

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