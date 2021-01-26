Массовая вакцинация от коронавируса в Кабардино-Балкарии набирает обороты





Как сообщают сегодня в региональном Минздраве, прививку от ковида получили в общей сложности почти 2800 человек.

Примерно 800 человек сделали прививку повторно, как того требует порядок иммунизации. Перед процедурой необходимо записаться к терапевту. Он оценит состояние здоровья пациента, проведет первичный осмотр, обследование и опрос. Если все в норме, отправит на укол. Специальные медицинские пункты открыты во всех городах и районах республики. В Черекском районе он находится при муниципальной поликлинике.

В прививочном пункте сообщили, что уже прошли вакцинацию около 20-ти жителей Черекского района.