Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Крупнейшие операторы связи объединились вокруг нацмессенджера МАКС как единого канала доверенных коммуникаций

Крупнейшие операторы связи объединились вокруг нацмессенджера МАКС как единого канала доверенных коммуникаций

14.05.2026 | 12:08
Билайн, МТС, Мегафон и Т2 подписали стратегические соглашения с MAX. Сотрудничество предполагает использование нацмессенджера для отправки пользователям авторизационных, сервисных и транзакционных сообщений, развитие совместных услуг и продуктов. Интеграция с платформой МАХ для отправки сообщений доступна всем российским операторам связи. Для удобства уведомления будут автоматически распределяться по двум защищенным папкам — «Коды подтверждения» и «Полезные уведомления». Папки будут отмечены специальным знаком верификации. Особенно важные уведомления будут приходить только на доверенное устройство, которое укажет сам пользователь. Комментирует заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии ОП РФпо развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель председателя Общественного совета при МинцифрыРоссии Рифат Сабитов.
«Крупнейшие операторы связи объединились вокруг национального мессенджера как единого канала доверенных коммуникаций. Прямая интеграция с платформой МАКС и стандартизация защищенных папок для кодов и уведомлений — это де-факто создание нового стандарта безопасного взаимодействия бизнеса с пользователями. Для отрасли это снижает риски фишинга и спама. Для пользователей — исчезает необходимость гадать, реальное ли сообщение от банка или оператора прошло, или мошенническое», — отметил Рифат Сабитов.
По его словам, особенно важен принцип «доверенного устройства»: он переводит защиту на новый уровень, где перехват кода становится практически невозможен без физического доступа к гаджету.
«По сути мы становимся свидетелями формирования обязательной для крупных компаний цифровой этики общения с абонентами», — заключил Рифат Сабитов.
Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://vesti26.ru/news/221946
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных