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КБР и Президентский фонд культурных инициатив договорились о развитии креативных индустрий

КБР и Президентский фонд культурных инициатив договорились о развитии креативных индустрий

05.06.2026 | 12:38
В начале второго дня деловой программы на ПМЭФ состоялась рабочая встреча с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым, в ходе которой подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель предстоящей совместной работы - продвижение творческих проектов в сфере креативных индустрий. Это народные художественные промыслы, охрана объектов культурно-исторического наследия, театрального, музыкального, изобразительного, эстрадного искусства, литературы, кино, телевидения и радиовещания, библиотечного и музейного дела. Важным инструментом поддержки творческих проектов являются гранты, предоставляемые Президентским фондом культурных инициатив. За последние пять лет финансирование ПФКИ получили уже 7 проектов из Кабардино-Балкарии. Конечно, необходимо активнее развивать сферу креативных индустрий, которая является одним из перспективных направлений экономики республики, особенно учитывая и курортно-туристический сегмент. В рамках соглашения планируем открыть в Нальчике на базе Дома молодежи проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Там авторам творческих проектов будет оказываться методическая, консультационная и тренинговая поддержка. Поблагодарил Романа Владимировича за готовность к активному взаимодействию, сделаем все, чтобы оно было еще более плодотворным и полезным для талантливых людей нашей республики.
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