Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
КБР и Адыгея договорились о развитии межрегионального сотрудничества и поддержке гуманитарных инициатив

КБР и Адыгея договорились о развитии межрегионального сотрудничества и поддержке гуманитарных инициатив

05.06.2026 | 12:41
На рабочей встрече с Главой братской Республики Адыгея Муратом Кумпиловым обсудили вопросы межрегионального сотрудничества по различным социально-экономическим направлениям. Наши республики в рамках ранее достигнутых договоренностей активно взаимодействуют в сфере образования и науки, молодёжной политики. Тема поддержки участников специальной военной операции, конечно, одна из самых актуальных сейчас, и мы обменялись полезным опытом. В регионах вопросами оказания гуманитарной помощи занимается вся общественность. Под кураторством «Единой России» производятся сбор и отправка воинам гуманитарных грузов,продвигаются федеральные и региональные меры поддержки участников СВО и их семей. Подробнее остановились на вопросах укрепления дружеских связей, особенно в молодёжной среде. Делегации от республик постоянно бывают в гостях друг у друга, будучи участниками различных общественных, образовательных, культурных и спортивных мероприятий. И этот обмен, конечно же, необходимо продолжать, сохраняя исторические дружественные связи, традиции, и создавая новые совместные проекты.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных