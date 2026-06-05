КБР и Адыгея договорились о развитии межрегионального сотрудничества и поддержке гуманитарных инициатив

На рабочей встрече с Главой братской Республики Адыгея Муратом Кумпиловым обсудили вопросы межрегионального сотрудничества по различным социально-экономическим направлениям. Наши республики в рамках ранее достигнутых договоренностей активно взаимодействуют в сфере образования и науки, молодёжной политики. Тема поддержки участников специальной военной операции, конечно, одна из самых актуальных сейчас, и мы обменялись полезным опытом. В регионах вопросами оказания гуманитарной помощи занимается вся общественность. Под кураторством «Единой России» производятся сбор и отправка воинам гуманитарных грузов,продвигаются федеральные и региональные меры поддержки участников СВО и их семей. Подробнее остановились на вопросах укрепления дружеских связей, особенно в молодёжной среде. Делегации от республик постоянно бывают в гостях друг у друга, будучи участниками различных общественных, образовательных, культурных и спортивных мероприятий. И этот обмен, конечно же, необходимо продолжать, сохраняя исторические дружественные связи, традиции, и создавая новые совместные проекты.