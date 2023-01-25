КБГУ приобрел новое высокотехнологичное оборудование

В этой лаборатории разрабатывают материалы, которые применяются в космосе и в аномально холодных климатических условиях. А потому нужна полная информация об их характеристиках: насколько они долговечны, износостойки и прочны. Новая испытательная машина позволяет сделать это.
К полимерам предъявляют все более жесткие требования, и ученые КБГУ, заявившие о себе как о монополистах в области отдельных инновационных разработок, постоянно совершенствуют свойства этих материалов.
Испытательный аппарат уникален тем, что он позволяет растягивать и сжимать образцы материалов-полимеров и композитов - с нагружением до пяти тонн. Причем как в обычной атмосфере, так и в термокамере, в которой можно задать различные температурные условия - от минус 70 до плюс 250 градусов Цельсия.
Новейшую технику университет приобрел в рамках реализации стратегического проекта “КБГУ – интегратор развития полимерных технологий”, который является частью федеральной программы “Приоритет 2030”. Она ставит целью сформировать в стране группу вузов, которые способны добиваться прорывных достижений в науке. Благодаря аппарату исследовательский процесс ускорился на 20 процентов.
Сегодня Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий сотрудничает с ведущими НИИ и предприятиями практически со всей страны. На его базе проходят курсы повышения квалификации. Вести такую работу позволяют людские и технические ресурсы.
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