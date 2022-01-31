Казбек Коков встретился с сотрудниками Центра управления регионом

Глава КБР Казбек Коков посетил Центр управления регионом, который функционирует в Кабардино-Балкарии с ноября 2020 года. Система мониторинга обращений граждан через социальные сети за это время доказала свою эффективность. Только в течение 2021 года было обработано более 17 тысяч обращений. ЦУР Кабардино-Балкарской Республики неизменно находится в числе лидеров страны по оперативности и качеству ответов. В работе ЦУРа задействованы министерства и муниципальные образования. Как отмечают сотрудники центра, наибольший поток вопросов поступает по направлениям «Соцзащита», «ЖКХ» и «Здравоохранение». Совместно с министерствами и органами местного самоуправления проводится разъяснительная работа по актуальным вопросам, которые волнуют людей. С начала года в систему «Инцидент менеджмент» поступило больше 900 обращений, среднее время отработки которых составляет 15 минут. Тепловая карта позволяет определить, в какой сфере и по какому вопросу возникает проблема, что является сигналом для более детального анализа ситуации и принятия мер исполнительными органами. Мониторинг и аналитику ЦУРа Глава республики получает еженедельно, оперативную информацию - в режиме онлайн. В ходе визита обсуждались рабочие вопросы, в том числе, связанные с увеличением количества обращений по теме коронавируса из-за осложнения эпидемиологической ситуации. Казбек Коков поручил усилить взаимодействие ЦУРа и Минздрава КБР. «Обращения граждан по поводу оказания медицинской помощи должны отрабатываться максимально оперативно», - подчеркнул Глава республики.