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Более 20 тысяч гектаров в КБР проверили на саранчу

Более 20 тысяч гектаров в КБР проверили на саранчу

04.07.2026 | 09:30
Свыше 20 тысяч гектаров обследовали специалисты Россельхозцентра в Кабардино-Балкарии для выявления саранчовых вредителей. Особую опасность для республики представляют стадные виды. Весной специалисты начинают проверку зимующего запаса саранчовых. Обследуют земли сельхозназначения, а также заросшие камышом берега рек и обочины дорог. Затем отслеживают отрождение личинок, окрыление и вредоносность. Этой весной отрождение личинок нестадных саранчовых зафиксировали уже 27 апреля – раньше прошлого года. Все обследования проводятся по утвержденным методикам, результаты заносятся в информационную систему «АгроЭксперт». Данные еженедельно уходят в Координационный центр по борьбе с саранчовыми в Ставропольский филиал Россельхозцентра, а также в минсельхоз республики и аграриям. Прогноз на ближайшие дни – начало окрыления нестадных видов. Напомню, что в прошлом году оперативные обработки позволили ликвидировать очаг в Прохладненском районе на площади более 500 гектаров. Аграриев призывают быть внимательными и при выявлении вредителей незамедлительно сообщать в районные отделы.   https://t.me/vestikbr
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