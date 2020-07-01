«Разговор начистоту». – 2020.07.01

— УФ-м и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Урысейпсо Iэ Iэтыр йокIуэкI. (Ахъуэбэч Андзор-Бахъсэн район администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ).

Подробнее