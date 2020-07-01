«Разговор начистоту». – 2020.07.01

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.07.01

— УФ-м и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Урысейпсо Iэ Iэтыр йокIуэкI.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.07.01

— Бюгюн битеукъыралда да РФ-ны Конституцияна тюрлениуле кийириу бла байламлы бардырылгъан референдумну ахыр кюнюдю.

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Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.07.01

— Явка на всенародном голосовании в КБР превысила 80%. (ЗАПИСЬ: К.Коков, глава КБР).

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Радио

Радио КБР 15.00 kab – 2020.07.01

— УФ-м и Конституцэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа Урысейпсо Iэ Iэтыр йокIуэкI. (Ахъуэбэч Андзор-Бахъсэн район администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ).

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