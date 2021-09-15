Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.15

— Глава КБР Казбек Коков встретился с молодежью на Межрайонном форуме «Кабардино-Балкария — наш общий дом», который проходит сегодня в городе Баксане. (КАЗБЕК КОКОВ – Глава КБР).— Совет Общественной палаты КБР вышел с инициативой по установлению Дня памяти воинов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии.— В Зольском районе ремонтируют амбулатории. Центральная районная больница вошла в Федеральную программу «Модернизация первичного звена в здравоохранении». (АКСАНА ЛИГИДОВА- главный врач ЦРБ Зольского района).