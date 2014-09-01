В Тереке прошло первенство КБР по военно-прикладным видам спорта





Республиканское первенство по военно-прикладным видам спорта состоялось сегодня в Тереке. Померяться силами пригласили кадетов и юнармейцев. Турнир посвятили 78-й годовщине окончания битвы за Кавказ в Великой Отечественной. Перед началом участники почтили память погибших на войне и возложили цветы к монументу, который воздвигли в честь защитников Родины. В церемонии участвовали представители муниципалитета, республиканского военкомата и ДОСААФ… Сами соревнования организовал Совет ветеранов Кабардино-Балкарии. Идею поддержали в Минпросвещении. В турнире участвовали 80 учащихся. А площадкой выбрали третью кадетскую школу-интернат. В программе соревнований – разборка и сборка автомата, метание гранаты на дальность, строевая и стрелковая подготовка. Итоги Республиканского первенства по военно-прикладным видам спорта сейчас подводят.