Два дня творчества, эмоций и ярких выступлений… В Нальчике завершился региональный этап проекта «Российская школьная весна». Гала-концерт и церемония награждения победителей прошли в Доме молодежи.
Фестиваль «Российская школьная весна» объединил молодых людей от 12 до 18 лет – победителей муниципальных этапов. Ребята представляли свои вокальные и хореографические номера, театральные постановки и оригинальные жанры. В этом году программа состояла из семи направлений. Впервые ввели номинацию «Мода». Участники демонстрировали не только талант, но и умение работать с современными трендами и сценическим образом.
Путь к финалу был непростым: жюри отбирало лучших из лучших. Оценивали артистизм, технику и способность удерживать внимание аудитории. Специальные награды получили исполнители патриотических песен.
Победители регионального этапа представят Кабардино-Балкарию в финале проекта-фестиваля «Российская школьная весна». Пройдет он в мае в Ставрополе. На площадке соберутся свыше тысячи участников из 89 регионов страны.
