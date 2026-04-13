В Нальчике завершился региональный этап проекта «Российская школьная весна»

13.04.2026 | 15:20
Два дня творчества, эмоций и ярких выступлений… В Нальчике завершился региональный этап проекта «Российская школьная весна». Гала-концерт и церемония награждения победителей прошли в Доме молодежи. Фестиваль «Российская школьная весна» объединил молодых людей от 12 до 18 лет – победителей муниципальных этапов. Ребята представляли свои вокальные и хореографические номера, театральные постановки и оригинальные жанры. В этом году программа состояла из семи направлений. Впервые ввели номинацию «Мода». Участники демонстрировали не только талант, но и умение работать с современными трендами и сценическим образом. Путь к финалу был непростым: жюри отбирало лучших из лучших. Оценивали артистизм, технику и способность удерживать внимание аудитории. Специальные награды получили исполнители патриотических песен. Победители регионального этапа представят Кабардино-Балкарию в финале проекта-фестиваля «Российская школьная весна». Пройдет он в мае в Ставрополе. На площадке соберутся свыше тысячи участников из 89 регионов страны.   https://t.me/vestikbr
