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В Нальчике открыта выставка «Мир глазами детей»
В Нальчике открыта выставка «Мир глазами детей»
03.06.2026
|
14:20
В Нальчике стартовал ежегодный 18-й Северо-Кавказский конкурс-выставка детского изобразительного искусства имени Ткаченко – «Мир глазами детей».