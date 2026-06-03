Дорога в Джилы-Су вошла в топ-2 самых популярных автомаршрутов России. Опрос провели телеканал «Моя Планета» и издание «Рашн Трэвелер». Этот маршрут проходит по территории Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса. Его относят к самым живописным трассам страны. Дорога ведет через горные ущелья, крутые обрывы и вулканические ландшафты. Конечная точка – урочище Джилы-Су с водопадами, минеральными источниками и панорамными видами на северные склоны высочайшей точки Европы. В голосовании это направление набрало 13 процентов и заняло второе место, уступив только Чуйскому тракту.