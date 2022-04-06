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В Майском появился дом образцового содержания

В Майском появился дом образцового содержания

06.04.2022 | 18:48
В Майском девятиэтажный жилой дом № 23 по улице Ленина определен Фондом развития территорий одним из лучших по качеству содержания. Ему присвоено звание «Дом образцового содержания». Глава КБР Казбек Коков, председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин и генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицин приняли участие в торжественном вручении почетного звания.

Сергей Степашин вручил генеральному директору управляющей компании «Прохладный» Павлу Подрезову «Знак качества ЖКХ». Фасад 72-квартирного дома, в котором проживают 310 человек, с сегодняшнего дня будет украшать табличка «Дом образцового содержания». По словам Сергея Степашина, инициатива попечительского совета Фонда отмечать по «старой советской традиции» лучшие дома нашла поддержку общественности.

В доме проведен капитальный ремонт, обновлены фасад и кровля, заменены инженерные коммуникации, отремонтированы лифты. Дворовая территория чистая и благоустроенная. В работе и поддержании порядка жильцы дома принимают самое непосредственное и активное участие.

Это второй дом в Кабардино-Балкарии, которому присвоено звание образцового. Первым в 2020 году стал 58-квартирный дом, который находится в Нальчике на улице Тарчокова. Знак отличия тогда был вручен товариществу собственников жилья «Доверие». На сегодняшний день звание «Дом образцового содержания» присвоено 113 многоквартирным домам в 68 субъектах Российской Федерации.

По завершении мероприятия Казбек Коков поговорил с жителями города Майского на тему благоустройства города и заверил их, что ремонт улиц и общественных территорий продолжится.

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