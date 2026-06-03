В КБР установилась теплая погода

Лето официально вступило в свои права. В Кабардино-Балкарии установилась теплая погода, сообщают синоптики Гидрометцентра. На территорию нашей республики вышел антициклон с севера. Он прекратил осадки не только на основной части региона, но и в горах. В ближайшие дни, по словам специалистов, температура воздуха ночью составит от +8 до 13 градусов тепла, а днем до +28. При этом синоптики подчеркивают: в дневные часы в горах погода может быть неустойчивой. Связано это с поступлением воздушных масс с юга, которые могут вызвать кратковременные дожди.