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В КБР установилась теплая погода

В КБР установилась теплая погода

03.06.2026 | 14:21
Лето официально вступило в свои права. В Кабардино-Балкарии установилась теплая погода, сообщают синоптики Гидрометцентра. На территорию нашей республики вышел антициклон с севера. Он прекратил осадки не только на основной части региона, но и в горах. В ближайшие дни, по словам специалистов, температура воздуха ночью составит от +8 до 13 градусов тепла, а днем до +28. При этом синоптики подчеркивают: в дневные часы в горах погода может быть неустойчивой. Связано это с поступлением воздушных масс с юга, которые могут вызвать кратковременные дожди.
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