В Кабардино-Балкарии консервные заводы приступили к переработке томатов

Консервные заводы Кабардино-Балкарии с каждым днем наращивают объемы производства консервной продукции, а также по мере созревания овощей увеличивают ассортимент выпускаемой продукции, информирует республиканский Минсельхоз. Уже завершается сбор и переработка зеленого горошка, набирает обороты переработка огурцов. На днях одним из консервных заводов Кабардино-Балкарии началась переработка томатов. Предприятием переработано около 200 тонн томатов, с конвейера завода сошел первый миллион условных банок консервной продукции - томатов консервированных с зеленью. Как правило переработкой томатов в Кабардино-Балкарии занимается несколько консервных заводов, которые перерабатывают собственное сырье, что гарантирует высокое качество овощных консервов. Продукция местных производителей выпускается как под собственными брендами, так и под известными российскими марками.