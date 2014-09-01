В КБР в долине реки Баксан ученые нашли стоянку древнего человека





В Кабардино-Балкарии работает экспедиция ученых, которые изучают вопросы древнейшего заселения региона. Раскопки ведут с апреля. Определяют не только, как жил древний человек 70 тысяч лет назад, но и рельеф, климат того времени. В полусотне километров от Эльбруса в долине реки Баксан ученые ведут раскопки. Рассказывают: здесь была одна из стоянок древнего человека. Это место в 50-х годах прошлого века обнаружил знаменитый специалист по первобытной археологии Сергей Замятнин, назвал «грот Сосруко». В последующем работы приостановили. Сейчас исследователи Санкт-Петербургской «Лаборатории доистории» находят новые артефакты. По словам руководителя Санкт-Петербургской некоммерческой организации «Лаборатория доистории» Екатерины Дороничевой, были найдены каменные артефакты, которые свидетельствуют о том, что человек здесь на стоянке в это время занимался разнообразной деятельностью по расщеплению обсидиана. Обсидиан – вулканическое вещество. В современном мире его активно используют в медицине – делают одноразовые пластины для микрохирургических операций. Как показывают исследования, древние люди обсидианом пользовались еще 10-12 тысяч лет назад. На территории раскопок учёные установили так называемую подвесную веревочную сеть. Она делит участок на квадраты и помогает не запутаться, где именно были найдены те или иные артефакты. Археологи работают очень осторожно, используют небольшие лопатки и кисти, чтобы не повредить находки. С самими артефактами – исключительно в перчатках – чтобы случайно не стереть частицы, которые могут рассказать о том, где именно применялись те или иные предметы. Отбор и изучение пыльцы древних растений – одна из обязательных составляющих раскопок. Полученные данные помогут ученым понять, каким был климат на этой территории 70 тысяч лет назад. Проведенные исследования уже позволяют сделать вывод, что грот «Сосруко» – уникальный археологический памятник. Сотрудники «Лаборатории» уже направили документы в региональное профильное управление. Ведомство проведет экспертизу, чтобы грот «Сосруко» могли включить в список объектов культурного наследия России. Раскопки в долине реки Баксан – часть масштабного междисциплинарного проекта, который ставит целью узнать, как в далеком прошлом была заселена местность близ Эльбруса. На это «Лаборатория доистории» получила грант Российского научного фонда. В итоге исследователи надеются собрать как можно больше сведений о том, как и чем жил древний родственник человека.