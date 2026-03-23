В Баксанском районе стартовала акция «Безопасная весна»

В Баксане и Баксанском районе стартовала акция «Безопасная весна». Первыми ее участниками стали юные жители городского округа. Полицейские посетили одну из школ и провели познавательное занятие для учащихся начальных классов.
В ходе встречи особое внимание уделили вопросам цифровой безопасности. Ребятам объяснили, как правильно вести себя в интернете, а также предупредили о рисках, связанных с переходом по сомнительным ссылкам, которые могут встречаться, в том числе в мобильных играх. С наступлением весны особое значение приобрела тема дорожной безопасности.
Детям подробно разъяснили правила поведения на дороге, особенно как следует себя вести пешеходам и велосипедистам. Стражи порядка рассказали и о необходимости использования средств защиты, таких как шлемы и налокотники, а также о том, как важно быть внимательными и ответственными при управлении самокатами. Подобные знания помогут юным участникам дорожного движения избежать опасных ситуаций и сохранить свое здоровье.
