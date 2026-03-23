Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Баксанском районе стартовала акция «Безопасная весна»

23.03.2026 | 14:40
В Баксане и Баксанском районе стартовала акция «Безопасная весна». Первыми ее участниками стали юные жители городского округа. Полицейские посетили одну из школ и провели познавательное занятие для учащихся начальных классов. В ходе встречи особое внимание уделили вопросам цифровой безопасности. Ребятам объяснили, как правильно вести себя в интернете, а также предупредили о рисках, связанных с переходом по сомнительным ссылкам, которые могут встречаться, в том числе в мобильных играх. С наступлением весны особое значение приобрела тема дорожной безопасности. Детям подробно разъяснили правила поведения на дороге, особенно как следует себя вести пешеходам и велосипедистам. Стражи порядка рассказали и о необходимости использования средств защиты, таких как шлемы и налокотники, а также о том, как важно быть внимательными и ответственными при управлении самокатами. Подобные знания помогут юным участникам дорожного движения избежать опасных ситуаций и сохранить свое здоровье.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных